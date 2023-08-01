Москвичам рассказали о погоде 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во вторник, 1 августа, в столице и области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидают температура до 28 градусов и небольшие дожди в ближайшие дни. В конце недели прогнозируется потепление, и столбики термометров могут показать до 30 градусов.

До этого стало известно, что июль в Москве вошел в первую десятку самых дождливых июлей за всю историю метеорологических наблюдений. Так, климатическая метеостанция, установленная на ВВЦ, зафиксировала 151,2 миллиметра дождя, 178% от нормы июля.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 1 августа