В ГД предложили облегчить для пожарных процедуру получения допотпуска

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с коллегами по партии внес в Госдуму законопроект об облегченном порядке предоставления допотпуска лицам, работающим в опасных условиях. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента РФ.

Депутаты напомнили, что дополнительный отпуск предоставляется пожарным, сотрудникам химических предприятий и работникам других сфер с опасными для жизни условиями труда при условии достижения определенного количества часов отработки. Тем не менее нередко работодатели отказываются включать в стаж время отпуска и период нетрудоспособности.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 121 ТК РФ новой частью, которая устанавливает, что под фактически отработанным временем в соответствующих условиях <...> понимается время, в течение которого работник выполнял обязанности согласно трудовом договору на рабочем месте", – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в ЛДПР подготовили законопроект о приоритетном порядке предоставления отпусков одиноким родителям. В партии напомнили, что аналогичная норма существовала в СССР в 1980-е годы. Инициатива затрагивает одиноких родителей двух и более детей, младшему из которых не больше 14 лет.