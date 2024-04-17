ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистам в Москве следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров из-за дождя. Столичный Дептранс выпустил соответствующее предупреждение в телеграм-канале.

"Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон. Так поездка будет безопасной для вас и других участников движения", – говорится в публикации.

Сотрудники ЦОДД продолжают в круглосуточном режиме следить за ситуацией на дорогах.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что дождливая погода будет преобладать в Москве до конца рабочей недели, а в выходные осадки прекратятся.

Синоптик уточнил, что столбики термометров все дни будут на уровне 13–16 градусов. Однако в субботу, 20 апреля, в городе похолодает, и температура понизится до 10 градусов, предупредил он.

