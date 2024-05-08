Температура на 10 градусов ниже климатической нормы ожидается в столице 8 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура поднимется до 3–6 градусов в Москве днем 8 мая. Однако это на 7–10 градусов ниже нормы текущего месяца. Такие значения соответствуют показателям конца марта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"В течение дня в Москве, в тыловой части циклона, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки ливневого характера в виде дождя, мокрого снега и снега, в дневные часы всего 3–6 градусов тепла", – подчеркнул он.

Синоптик уточнил, что ветер прогнозируется северо-западный с порывами до 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Также, по слова метеоролога, в ночь на 8 мая метеостанции зафиксировали заморозки до минус 0,8 градуса.

"В Подмосковье как минимум два десятка метеостанций зафиксировали заморозки, холоднее всего было в Клину – 2,7 градуса мороза. <…> Самая низкая температура зафиксирована на Русском Севере – в Ненецком округе и Коми до 10–15 градусов мороза", – добавил он.

Ранее Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Московском регионе выпало до 35% от месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ и в Тушине зафиксировали 4 миллиметра осадков, на Балчуге – 6 миллиметров, а в Бутове – 10 миллиметров.

