Астроном Рублева: наблюдать звездопад Персеиды в Москве можно будет до 24 августа

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Удачный выбор места для наблюдений и боковое зрение помогут москвичам увидеть максимальное количество метеоров во время пика звездопада Персеиды. Об этом Москве 24 рассказала директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она напомнила, что самый интенсивный звездопад ожидается ночью с 12 на 13 августа.

"Если повезет, то за час можно насчитать больше ста вспышек, или один-два метеора в минуту", – отметила эксперт.

Причем увидеть пик можно будет и в Москве: Рублева посоветовала выезжать на окраины города и искать "уголки с минимальным количеством наружной рекламы и открытым горизонтом".

"Желательно, чтобы рядом было как можно меньше домов. И чем они ниже, тем лучше", – добавила астроном.

Благоприятным фактором станет то, что Луна, которая могла бы помешать наблюдению, в ночь с 12-го на 13-е примет фазу первой четверти, к тому же она вовсе скроется за горизонт после 22:00, отметила эксперт.

(место кажущегося вылета метеоров. – Прим. ред.) станет созвездие Персея, которое будет в восточном направлении.

Фаина Рублева директор Московского планетария Звездопад лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро. Радиантомстанет созвездие Персея, которое будет в восточном направлении.

"Но если мы будем смотреть прямо в его сторону, то вряд ли что-нибудь увидим. Надо наблюдать боковым зрением, тогда короткие вспышки будет легко заметить", – посоветовала Рублева.

Единственное, что может помешать, – облачная погода, которая установилась в столичном регионе. Но даже если в ночь на 13-е увидеть звездопад не удастся, то можно попытаться еще в ближайшие дни, потому что максимум потока Персеиды не завершается резко.

"А одиночные метеоры и вовсе можно будет наблюдать вплоть до конца августа. Как показывает практика, звездопад обычно длится с 17 июля по 24 августа", – отметила эксперт.

Ранее астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что 28 августа невооруженным глазом можно будет увидеть парад планет. На утреннем небе по одну строну от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.