Сильные магнитные бури продлятся на Земле до 5 октября

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Вечером 3 октября на Земле начнется магнитная буря, которая продлится до конца следующего дня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что она начнется после 21:00. Сперва магнитная буря будет слабой – класса G1. Затем интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать, и после 06:00 следующего дня магнитная буря достигнет класса G3.

После этого, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до 21:00 субботы, 5 октября. В воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле Земли продолжит возмущаться, не достигая уровня магнитных бурь. И лишь в начале следующей недели магнитосфера планеты вернется в спокойное состояние.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала, что в ночь с 1 на 2 октября на Солнце произошла сильная вспышка, выброс энергии которой приведет к возникновению магнитных бурь к 5 и 6 октября. Специалист также отметила, что магнитные бури могут вызвать проблемы в работе спутниковой электроники и радиосвязи.

Кроме того, Институт прикладной геофизики сообщил, что в ночь на 2 октября ученые зафиксировали на Солнце вторую по мощности вспышку в текущем цикле. Выброс энергии произошел по центру диска – в месте с максимальным влиянием на Землю. Текущий солнечный цикл стартовал в декабре 2019 года.