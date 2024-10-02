Синоптик Макарова: причиной песчаных бурь в России стал засушливый сентябрь

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Песчаные бури в южных регионах России могли возникнуть из-за засушливой погоды в сентябре. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По словам синоптика, обычно пыльные бури случаются весной, а осенью вероятность их возникновения меньше.

"Это последствия погоды, засушливых условий в низовьях Волги и Дона. Другим следствием было то состояние почвы – недостаток влаги, выгоревшая трава, понятно, что сильный ветер может все это легко поднимать", – приводит слова Макаровой РИА Новости.

Мощная пыльная буря затронула жителей Дагестана, Ростовской и Волгоградской областей. Скорость ветра при этом достигала 20 метров в секунду, а в некоторых районах присутствовали почвенная засуха и высокая пожароопасность.

По прогнозам синоптиков, частицы пыли от бурь с юга России могут достигнуть Москвы 2–3 октября. При этом никакой опасности для жителей столицы они не представляют, превышения предельно допустимой концентрации веществ не будет.