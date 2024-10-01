01 октября, 10:15Наука
Вспышка класса М произошла на Солнце
Фото: 123RF/stockgiu
Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка класса М (предпоследний уровень), следует из данных на портале Института прикладной геофизики.
Выброс энергии зафиксировали в 02:59 в группе пятен 3942 (S18E30). Вспышка M7.7 продолжалась 39 минут.
Между тем средняя по силе магнитная буря уровня G3 завершилась в середине сентября, однако последствия ее влияния продлились. Солнце еще несколько дней пребывало в активном состоянии, из-за чего частота и сила взрывов оставалась повышенной.
Кроме того, 13 сентября на Земле наблюдался оранжево-фиолетовый рассвет, который мог быть вызван изменениями в атмосфере планеты из-за магнитной бури.
Сильная активность Солнца спровоцировала магнитную бурю