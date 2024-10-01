Вспышка класса М произошла на Солнце

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Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка класса М (предпоследний уровень), следует из данных на портале Института прикладной геофизики.

Выброс энергии зафиксировали в 02:59 в группе пятен 3942 (S18E30). Вспышка M7.7 продолжалась 39 минут.

Между тем средняя по силе магнитная буря уровня G3 завершилась в середине сентября, однако последствия ее влияния продлились. Солнце еще несколько дней пребывало в активном состоянии, из-за чего частота и сила взрывов оставалась повышенной.

Кроме того, 13 сентября на Земле наблюдался оранжево-фиолетовый рассвет, который мог быть вызван изменениями в атмосфере планеты из-за магнитной бури.

