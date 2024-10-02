Синоптик Абунина: выброс энергии на Солнце спровоцирует магнитные бури 5 и 6 октября

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В ночь с 1 на 2 октября на Солнце произошла сильная вспышка, выброс энергии которой приведет к возникновению магнитных бурь к 5 и 6 октября. Об этом рассказала руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина радио "Комсомольская правда".

"Эта вспышка действительно случилась недалеко от центра (Солнца), но, по данным космических аппаратов, скорость выброса невелика", – отметила она.

По словам эксперта, воздействие плазмы ожидается через 3–4 дня в виде магнитных бурь в околоземном пространстве. Скорее всего, они будут умеренными.

Специалист также отметила, что магнитные бури могут вызвать проблемы в работе спутниковой электроники и радиосвязи.

Ранее Институт прикладной геофизики сообщил, что в ночь на 2 октября ученые зафиксировали на Солнце вторую по мощности вспышку в текущем цикле. Выброс энергии произошел по центру диска – в месте с максимальным влиянием на Землю. Текущий солнечный цикл стартовал в декабре 2019 года.