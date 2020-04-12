Голикова: оценить эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оценить эффект разобщения населения из-за распространения коронавируса можно будет к 30 апреля.
"Дата 30 апреля, она абсолютно не случайна... Ее определи потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней, – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 1".
На вопрос о возможном продлении ограничительных мер после 30 апреля, Голикова заявила, что пока рано давать такие прогнозы. При этом она добавила, что при благоприятном исходе "жать друг другу руки" граждане смогут к лету.
"Сможем быть дисциплинированными? Сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются – значит, выйдем благополучно из этой ситуации. Будем к лету жать друг другу руки", – сказала Голикова.
Она подчеркнула, что в настоящий момент все страны находятся в поиске универсального средства против коронавируса, но на сегодняшний день панацеи от COVID-19 пока нет, подчеркнула Голикова.
В субботу Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.
Почти половина заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
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