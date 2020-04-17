В приложение "Моя Москва" добавили функцию оформления цифрового пропуска

08:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый сервис "Цифровой пропуск" заработал в мобильном приложении "Моя Москва". Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, услуга позволяет сэкономить время на оформлении разрешения.
С помощью сервиса можно сгенерировать специальный код, который затем необходимо направить на номер 7377. В ответ пользователь получит сообщение с данными цифрового пропуска.
"Код, созданный в приложении, не является цифровым пропуском, но он помогает быстро его получить. На заполнение данных в чате при заблаговременной подготовке паспорта и, например, карты "Тройка" уйдет не больше пяти минут", – заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Он также подчеркнул, что с момента запуска сервиса услугой воспользовались почти 14 тысяч раз.
Обращение за кодом для цифрового пропуска проходит в формате диалога с чат-ботом. Сначала необходимо запросить услугу "Оформить заявку по СМС", потом подтвердить, а затем выбрать три доступных цели – поездка на работу, получение медпомощи или другое (в последнем случае данные необходимо заполнить вручную).
Далее чат-бот запросит у пользователя данные документа, подтверждающего личность, после чего выведет на экран окно выбора средства передвижения. Здесь следует указать либо госномер машины, либо номер карт "Тройка" и "Стрелка".
После ответа на все вопросы приложение выдаст пользователю специальный короткий код. Именно его необходимо отправить на номер 7377. Данные цифрового пропуска придут в ответном сообщении.
С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для передвижения по району пешком документ не требуется.
По данным столичного Дептранса, введение пропускного режима позволило разгрузить столичный транспорт на 575 тысяч человек. Кроме того, уменьшилось и число поездок на личных автомобилях.
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