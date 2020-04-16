Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:27

Введение пропусков разгрузило столичный транспорт на 575 тыс человек

город

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В департаменте транспорта Москвы заявили, что благодаря введению пропусков в городе снизилось число пассажиров на 575 тысяч. Сравнивались значения за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении пресс-службы Дептранса в Telegram.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 10:00 16 апреля число пассажиров в метро снизилось на 85%; в наземном городском транспорте – на 83%, в пригородных поездах – на 68%, в такси – на 63%.

Кроме того, уменьшилось число поездок на личных авто на 66% к 2019 году.

"Мы проанализировали количество уникальных людей, которые передвигались по Москве вчера на личном транспорте и всех видах городского и железнодорожного транспорта, по сравнению со вторником получается 575 тысяч человек", – отметили в департаменте.

Помимо того, в организации добавили, что дороги в городе 16 апреля были на 85% свободнее, чем 4 недели назад.

Цифровые пропуска ввели в Москве для поездок на любом транспорте с 15 апреля.

Ранее стало известно, что улицы Москвы опустели из-за COVID-19.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать