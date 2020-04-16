Введение пропусков разгрузило столичный транспорт на 575 тыс человек

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В департаменте транспорта Москвы заявили, что благодаря введению пропусков в городе снизилось число пассажиров на 575 тысяч. Сравнивались значения за аналогичный период прошлого года, говорится в заявлении пресс-службы Дептранса в Telegram.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 10:00 16 апреля число пассажиров в метро снизилось на 85%; в наземном городском транспорте – на 83%, в пригородных поездах – на 68%, в такси – на 63%.

Кроме того, уменьшилось число поездок на личных авто на 66% к 2019 году.

"Мы проанализировали количество уникальных людей, которые передвигались по Москве вчера на личном транспорте и всех видах городского и железнодорожного транспорта, по сравнению со вторником получается 575 тысяч человек", – отметили в департаменте.

Помимо того, в организации добавили, что дороги в городе 16 апреля были на 85% свободнее, чем 4 недели назад.

Цифровые пропуска ввели в Москве для поездок на любом транспорте с 15 апреля.

Ранее стало известно, что улицы Москвы опустели из-за COVID-19.