В ВОЗ прокомментировали идею появления "иммунных паспортов"

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Всемирная организация здравоохранения выразила скепсис по поводу выдачи "иммунных паспортов", сообщает РИА Новости.

В организации убеждены, что идея о появлении документа, который выдавался бы переболевшим коронавирусом и таким образом предоставлял свободу передвижения, пока преждевременна.

Основной причиной скептического настроя в отношении "иммунных паспортов" является отсутствие доказательств, что выздоровевшие от COVID-19 имеют иммунитет к повторному заражению.

"Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования", – объяснили в ВОЗ.

Таким образом, в организации сомневаются, что наличие антител, способных к сопротивлению коронавирусу, свидетельствует о выработанном иммунитете. В ВОЗ заявили, что формирование устойчивости организма к COVID-19 происходит в течение одной–двух недель.

Помимо этого, эксперты организации не уверены в надежности тестов на выявление антител. В ВОЗ убеждены, что они нуждаются в дополнительных проверках. Неточные сведения, полученные тестами, могут осложнить борьбу с распространением коронавируса, отметили в организации.

Таким образом, в ВОЗ полагают, что выдача "иммунных паспортов" после проверки тестом на выявление антител позволит людям легкомысленно относиться к режиму самоизоляции. Между тем, нет никакой гарантии, что они не могут заразиться повторно, указали там. В организации подчеркнули, что введение "иммунных паспортов" может спровоцировать новую волну распространения коронавируса.

Ранее ВОЗ включила девять российских разработок вакцин против COVID-19 в список перспективных. Среди них шесть вариантов созданы специалистами научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".