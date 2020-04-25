В ВОЗ прокомментировали идею появления "иммунных паспортов"

16:27
Фото: ТАСС/MARTIAL TREZZINI/EPA
Всемирная организация здравоохранения выразила скепсис по поводу выдачи "иммунных паспортов", сообщает РИА Новости.
В организации убеждены, что идея о появлении документа, который выдавался бы переболевшим коронавирусом и таким образом предоставлял свободу передвижения, пока преждевременна.
Основной причиной скептического настроя в отношении "иммунных паспортов" является отсутствие доказательств, что выздоровевшие от COVID-19 имеют иммунитет к повторному заражению.
"Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования", – объяснили в ВОЗ.
Таким образом, в организации сомневаются, что наличие антител, способных к сопротивлению коронавирусу, свидетельствует о выработанном иммунитете. В ВОЗ заявили, что формирование устойчивости организма к COVID-19 происходит в течение одной–двух недель.
Помимо этого, эксперты организации не уверены в надежности тестов на выявление антител. В ВОЗ убеждены, что они нуждаются в дополнительных проверках. Неточные сведения, полученные тестами, могут осложнить борьбу с распространением коронавируса, отметили в организации.
Таким образом, в ВОЗ полагают, что выдача "иммунных паспортов" после проверки тестом на выявление антител позволит людям легкомысленно относиться к режиму самоизоляции. Между тем, нет никакой гарантии, что они не могут заразиться повторно, указали там. В организации подчеркнули, что введение "иммунных паспортов" может спровоцировать новую волну распространения коронавируса.
Ранее ВОЗ включила девять российских разработок вакцин против COVID-19 в список перспективных. Среди них шесть вариантов созданы специалистами научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
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