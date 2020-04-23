Меры по борьбе с COVID-19 в РФ работают – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Применяемые в России ограничительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективны, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Кроме того, в организации считают, что система справляется с эпидемией COVID-19, передает РИА Новости.

"Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020", – подчеркнула Вуйнович. По словам представителя ВОЗ, данные по новым заражениям обнадеживают.

"Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени", – заключила Вуйнович.

В России за последние сутки зарегистрировали 4 774 случая коронавирусной инфекции, из них 1 959 – в Москве.

Всего в РФ зафиксировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, выписан 4891 пациент.