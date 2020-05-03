Мурашко оценил возможность введения паспорта иммунитета к коронавирусу

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что не видит проблемы в создании паспорта иммунитета к коронавирусу в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ведомства отметил, что в таких паспортах предлагается отмечать, переболел человек коронавирусом или нет. По мнению министра, технически это возможно, поскольку данные о зараженных уже есть в специальной базе.

Мурашко добавил, что такой паспорт был бы актуален до введения вакцины против коронавируса. После ее разработки в подобном документе необходимость отпадет, так как в России действует сертификат прививок.

"Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден", – сказал Мурашко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила скепсис по поводу выдачи иммунных паспортов. Основной причиной скептического настроя в отношении иммунных паспортов является отсутствие доказательств, что выздоровевшие от COVID-19 имеют иммунитет к повторному заражению.

До этого сообщалось, что власти стран думают над идеей ввести биологические удостоверения личности. Сперва могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к 2019-nCoV. Выдавать такой документ смогут тем, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.

На подобный шаг уже решился Китай – людям требуется предъявить справку об отсутствии вируса при заселении в отели Пекина.