Мурашко оценил возможность введения паспорта иммунитета к коронавирусу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что не видит проблемы в создании паспорта иммунитета к коронавирусу в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ведомства отметил, что в таких паспортах предлагается отмечать, переболел человек коронавирусом или нет. По мнению министра, технически это возможно, поскольку данные о зараженных уже есть в специальной базе.
Мурашко добавил, что такой паспорт был бы актуален до введения вакцины против коронавируса. После ее разработки в подобном документе необходимость отпадет, так как в России действует сертификат прививок.
"Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден", – сказал Мурашко.
Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила скепсис по поводу выдачи иммунных паспортов. Основной причиной скептического настроя в отношении иммунных паспортов является отсутствие доказательств, что выздоровевшие от COVID-19 имеют иммунитет к повторному заражению.
До этого сообщалось, что власти стран думают над идеей ввести биологические удостоверения личности. Сперва могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к 2019-nCoV. Выдавать такой документ смогут тем, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован.
На подобный шаг уже решился Китай – людям требуется предъявить справку об отсутствии вируса при заселении в отели Пекина.
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