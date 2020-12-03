В ВОЗ выступили против иммунных паспортов

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Всемирная организация здравоохранения выступила против введения иммунных паспортов для людей, привившихся от коронавируса, заявила старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

"На данный момент рекомендации ВОЗ не изменились, мы не рекомендуем введение иммунных паспортов, мы также не рекомендуем тестирование (в аэропортах) в качестве меры предупреждения передачи вируса через границы", – цитирует эксперта РИА Новости.

Смолвуд уточнила, что ВОЗ выступает за мониторинг данных по передаче вируса как внутри стран, так и за рубежом.

В то же время Всемирная организация здравоохранения намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что сейчас показывает заражения вирусом по всему миру, добавила эксперт.

Ране в ВОЗ заявили, что если в помещениях или на улице невозможно соблюдать социальную дистанцию, то следует надевать защитную маску.