В Кремле оценили возможность появления COVID-паспортов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские власти не рассматривают возможность предоставления гражданам права выезда за границу в связи с наличием у них документа о пройденной вакцинации против COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Нет", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что в Кремле рассматривают идею ковидных паспортов в контексте введенных в других странах ограничений на передвижение людей.

"Идея была такая, чтобы страны гипотетически могли договориться о том, что люди, имеющие некие паспорта, могли бы более свободно передвигаться", – сказал пресс-секретарь, отметив, что в правительстве пока нет единой точки зрения на этот счет.

По словам Пескова, Кремль на данный момент не располагает никакой определенной официальной позицией относительно введения таких паспортов, в том числе в отдельных регионах в виде QR-кодов.

"Но тема циркулирует, ее прорабатывают", – пояснил Песков.

Как сообщалось, в Башкирии с 5 февраля начнут выдавать COVID-паспортов. Их смогут получить люди, у которых есть антитела к коронавирусу после болезни или после прививки. Документ позволит ходить на массовые мероприятия, а также не сидеть дома людям старше 65 лет, которым в республике предписана самоизоляция. Антиковидный паспорт будет представлять из себя QR-код.