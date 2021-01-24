Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявили 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с инфекцией. Активно было выявлено 2 306 (10,9%) пациентов без клинических проявлений заболевания.
В Москве выявили 3 069 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2 929, в Московской области – 1 134, в Нижегородской области – 489, в Свердловской области – 392.
В Воронежской области зарегистрировали 391 новый случай COVID-19, в Ростовской области – 388, в Красноярском крае – 323, в Вологодской области – 299, в Хабаровском крае – 297.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 719 400 случаев (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста, как и днем ранее, сохраняется в Республике Тыва – 0,1%.
За последние сутки в России подтвердили 491 летальный случай. Всего с момента начала пандемии по стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 69 462 человека.
Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 445 человек по всей стране. За весь период наблюдений коронавирусом переболели 3 131 760 россиян.
Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне рассказала о вакцинации от коронавируса в РФ. По ее словам, в стране развернуто более 2 тысяч прививочных пунктов. Их число постоянно растет, за счет чего в первом квартале 2021 года власти рассчитывают охватить вакцинацией порядка 20 миллионов россиян.
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