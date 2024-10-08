Врач Терновой: использование смартфона может вызвать воспаление сухожилий

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Длительное использование смартфона может вызвать воспаление запястья, локтя, а также проблемы с шейным отделом позвоночника. Об этом Москве 24 рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Ранее в Сети завирусилось видео, в котором блогер из Белоруссии пожаловалась на воспаление в запястье из-за постоянного использования смартфона. По словам врача девушки, причиной могли стать чрезмерные нагрузки на руку.

Ортопед Терновой отметил, что возникшие проблемы связаны не с весом смартфона, а с постоянным тапанием пальцами по экрану.

"Каждый раз сгибая сухожилие, оно натягивается и начинает тереться о косточку. Многократное повторение этого травмирующего фактора приводит к хроническому воспалению сухожилия", – указал эксперт.



Константин Терновой травматолог-ортопед Если отправлять 1 000 сообщений в день, может возникнуть не только воспаление запястья, но и локтя.

Кроме того, если постоянно смотреть в телефон, могут развиться проблемы с шейным отделом.

"Голова должна смотреть вперед, а не вниз. Она весит в среднем три килограмма, и, когда направлена вниз, ее держат мышцы, которые перенапрягаются", – указал эксперт.

Чтобы проблем со здоровьем не возникало, ортопед посоветовал отслеживать и сокращать время, проведенное с телефоном в руке, а если же неприятные симптомы все-таки возникли, – обратиться к врачу.

Ранее россиянам рассказали, что после 25–30 лет человек ежегодно теряет от 0,5 до 1% мышечной массы, если регулярно не занимается спортом. Кроме того, с возрастом снижается уровень анаболических гормонов, которые способствуют росту мышц.

