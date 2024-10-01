Врач Шохирев: после 25 лет человек теряет до 1% мышечной массы в год

Фото: 123RF/alessandroguerriero

После 25–30 лет человек теряет от 0,5 до 1% мышечной массы ежегодно при отсутствии регулярных занятий спортом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача – травматолога-ортопеда Романа Шохирева.

С течением времени процесс распада мышечного белка начинает преобладать над его образованием. Мышечная масса уменьшается и из-за снижения синтеза белка и из-за увеличения количества специфических ферментов, которые разрушают мышечные клетки. В то же время увеличение апоптозных белков ускоряет гибель клеток. Эти изменения связаны с повышенной выработкой провоспалительных цитокинов, сообщил Шохирев.

Помимо этого, с возрастом снижается уровень анаболических гормонов, которые способствуют росту мышц.

"Гормон роста и ИФР-1 усиливают синтез белка и улучшают мышечный метаболизм. Тестостерон предохраняет митохондрии от разрушения при воздействии различных агрессивных факторов. При низком уровне тестостерона снижается как масса, так и сила скелетных мышц", – пояснил травматолог.

Между тем врач Наталья Шиндряева рассказала о причинах мышечного спазма в пояснице. По ее словам, при занятиях спортом резкие или неправильные движения часто приводят к боли в спине. Она рекомендовала расслабить мышцы и попробовать спать на жесткой поверхности или полу для того, чтобы снять спазм.