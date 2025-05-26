Врач Васильев: ходьба босиком улучшает осанку и стимулирует внутренние органы

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Ходьба босиком улучшает осанку, закаливает организм и стимулирует на стопе точки, связанные с внутренними органами. Об этом Москве 24 рассказал спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев.

День хождения босиком ежегодно отмечается 26 мая. Эксперт пояснил, что на стопе находятся активные точки, которые массируются во время прогулки, особенно по разным камням.





Валерий Васильев спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог

Точки соответствуют разным частям тела и внутренним органам (например, большой палец – это голова). Следовательно, когда мы ходим по траве или гальке, это стимулирует организм и оказывает оздоровительный эффект.

Также врач добавил, что прогулки босиком положительно влияют на осанку, в то время как ходьба в жесткой или тесной обуви нарушает походку и может привести к напряжению в спине.

Кроме того, ходьба босиком – один из методов закаливания, подчеркнул эксперт. Он добавил, что практиковать это стоит как можно чаще, в том числе не используя тапки дома.

Ранее врач-флеболог, сосудистый хирург Кирилл Самохин рассказал, что при долгой ходьбе, перелетах и перегрузках внутрисосудистое давление в ногах повышается, что опасно развитием варикоза. Также заболеванию часто подвержены представители таких профессий, как парикмахеры, врачи, официанты и рабочие.

