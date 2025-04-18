Врач Самохин: у парикмахеров и официантов повышенный риск заработать варикоз

Фото: 123RF/pimonpim

Рабочие, парикмахеры, врачи и официанты чаще остальных могут быть подвержены варикозу. Об этом Москве 24 рассказал врач-флеболог, сосудистый хирург Кирилл Самохин.

Эксперт отметил, что варикоз – хроническое заболевание, часто возникающее из-за наследственности. Оно связано с нагрузками на сосудистую систему, которая транспортирует кровь из стопы в брюшную полость.





Кирилл Самохин врач-флеболог, сосудистый хирург Внутрисосудистое давление повышается при нагрузках, перелетах или долгой ходьбе, из-за чего стенки вен расширяются. При генетической предрасположенности они более слабые, поэтому начинают растягиваться.

Наиболее опасно, когда это заболевание затрагивает крупные вены. Если они находятся близко к коже и в них образуются кровяные сгустки, питание кожного покрова нарушается.

"Из-за этого возникают язвы, экземы, дерматиты и всевозможные гнойные процессы", – указал врач.

При этом флеболог предупредил, что варикозом болеют не только из-за наследственности. Проблема характерна и для тех, кто занимается тяжелым трудом на ногах (например, рабочие и врачи), много времени проводит в самолетах и сталкивается с серьезными физическими нагрузками.





Кирилл Самохин врач-флеболог, сосудистый хирург Также в зоне риска такие профессии, как парикмахер и официант. У последних вообще большая нагрузка на опорно-двигательную систему, поэтому появляются проблемы с суставами и спиной, а также избыточное давление на вены.

Женщинам врач порекомендовал отказаться от длительного приема гормональных контрацептивов, которые тоже приводят к развитию варикоза. Помимо этого, важно избегать тяжелых спортивных нагрузок и "жестких" косметических процедур – эндосферы, LPG, баночного или лимфодренажного массажей. Они травмируют кожу и приводят к эстетическому варикозу – мелким сосудистым сеточкам, предупредил Самохин.

При этом полной профилактики варикоза не существует, так как проблема связана с образом жизни. Как только заболевание проявилось, стоит сразу начинать лечение, заключил специалист.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что употребление зеленых овощей, зелени, рыбы, орехов и масел помогает при варикозе. Эффект достигается благодаря тому, что эти продукты укрепляют сосудистую стенку.

