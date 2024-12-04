Диетолог Гинзбург назвал два вида продуктов, запрещенных при варикозе

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Сладости и богатые быстрыми углеводами продукты не стоит есть при варикозном расширении вен. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, сладкое и быстрые углеводы разрушают коллаген – волокнистый белок, основной в соединительной ткани.

"Когда с ним проблемы, снижается качество всей сосудистой стенки", – указал эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог По этой причине нельзя употреблять сахар и содержащие его продукты, включая мед. Это же относится к так называемым быстрым углеводам, которые есть в белом хлебе, рисе и картофеле.

Вместо них Гинзбург порекомендовал включить в рацион более полезную пищу. В частности, кисломолочные и противовоспалительные продукты, богатые пищевыми волокнами – гречку, овсянку, овощи, фрукты, зелень, ягоды.

"Все это будет способствовать улучшению микрофлоры и состояния сосудов, а также снижению тканевого воспаления", – заключил диетолог.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин посоветовал воздержаться от похода в баню при варикозе и гипертонии. В противном случае возможны осложнения, отечность и скачки давления. Также баню лучше не посещать при склонности к тромбозам, предупредил эксперт.