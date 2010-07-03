Ветеранов обслужат быстрее в центрах "Мои документы"

Центры "Мои документы" подготовили акцию для ветеранов ко Дню Победы. С 6 по 15 мая участники Великой Отечественной войны и их представители смогут получить услуги Росреестра быстрее обычного.
В пресс-службе центров госуслуг пояснили, что государственную регистрацию прав можно будет оформить за семь дней, а государственный кадастровый учет – за пять. Получение обеих услуг одновременно займет 10 дней. Таким образом все сроки сократятся на два рабочих дня.
Подать документы для регистрации недвижимости в Москве можно в любом центре госуслуг. 9 мая офисы "Мои документы" будут закрыты. В остальные дни они продолжат работать в привычном режиме: с 08:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что центры "Мои документы" быстрее обслужат ветеранов на дому. Сотрудники обойдут квартиры фронтовиков, помогут им снять показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги и расскажут о видах социальной поддержки.
Центры "Мои документы" сокращают время обслуживания ветеранов
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