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10:49

Ветеранов обслужат быстрее в центрах "Мои документы"

общество 9 Мая

10:49

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Центры "Мои документы" подготовили акцию для ветеранов ко Дню Победы. С 6 по 15 мая участники Великой Отечественной войны и их представители смогут получить услуги Росреестра быстрее обычного.

В пресс-службе центров госуслуг пояснили, что государственную регистрацию прав можно будет оформить за семь дней, а государственный кадастровый учет – за пять. Получение обеих услуг одновременно займет 10 дней. Таким образом все сроки сократятся на два рабочих дня.

Подать документы для регистрации недвижимости в Москве можно в любом центре госуслуг. 9 мая офисы "Мои документы" будут закрыты. В остальные дни они продолжат работать в привычном режиме: с 08:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что центры "Мои документы" быстрее обслужат ветеранов на дому. Сотрудники обойдут квартиры фронтовиков, помогут им снять показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги и расскажут о видах социальной поддержки.

Центры "Мои документы" сокращают время обслуживания ветеранов

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