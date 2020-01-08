В Госдуме оценили поведение Жириновского при раздаче денег на Красной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуме прокомментировали ситуацию с раздачей денег Владимиром Жириновским на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата нижней палаты парламента от КПРФ Александра Ющенко.

Он счел, что поведение политика было некорректным и не соответствующим морально-этическим нормам. Кроме того, Ющенко назвал подобное хамством. В частности, это касается высказываний Жириновского в отношении людей, которым он раздавал тысячные купюры.

"На мой взгляд, какое бы решение комиссия по этике не приняла, мир так устроен, что перед Петром и Павлом человек стоит один на один и отвечает за поступки самостоятельно. Это моя точка зрения, не партии",– заявил депутат.

Ранее появилась информация о том, что Жириновский раздавал на Красной площади деньги и чебуреки с обращением "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".