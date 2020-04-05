Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

08:58
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Республика Алтай полностью приостановила авиасообщение с Москвой из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания "Победа", а с 5 апреля – S7. Другие авиакомпании рейсы между республикой и столицей не совершали.
"Победа" не будет летать внутри страны до 31 мая, S7 отменила до 23 апреля алтайские рейсы.
Власти региона приняли решение о введении режима самоизоляции для жителей до 30 апреля. На сегодняшний день в Республике Алтай пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы происходят отмены авиарейсов. Изменения затронули свыше 60 вылетов.
Изменения в расписании вылетов происходили и ранее. 4 апреля сообщалось о переносе порядка 90 вылетов из трех столичных аэропортов.
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне падения спроса сообщила о сокращении количества внутренних авиарейсов. Уточнялось, что мера вступит в силу с 4 апреля.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.
В России зафиксировано 4731 заболевших, вылечился 333 человека, скончались 43 человека.
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