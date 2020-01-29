Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Мы подтверждаем информацию о госпитализации Олега Леонидовича. Недостоверна информация о том, что он находится в реанимации, и то, что он госпитализирован из-за проблем с алкоголем, – это вброс", – отметил Максимов.

Он не стал называть диагноз, но сказал, что речь идет о проблемах с желудком. Пока неизвестно, сколько глава региона пробудет в больнице.

Исполняющим обязанности главы региона назначен первый зампредседателя правительства Виталий Махалов. Максимов подчеркнул, что назначение связано с командировкой, а не госпитализацией главы региона.

"Всегда на период отсутствия главы региона, в том числе с целью командировки, назначается исполняющий его обязанности", – уточнил пресс-секретарь.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что главу Республики Алтай госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем. Якобы ему диагностировали обострение гастродуоденита.

В среду, 29 января, Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства.

Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Олега Николаева. Он является депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", председателем комитета Госдумы по делам национальностей.