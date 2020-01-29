Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 января, 20:42

Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

общество власть

Фото: РИА Новости/Александр Тырышкин

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Мы подтверждаем информацию о госпитализации Олега Леонидовича. Недостоверна информация о том, что он находится в реанимации, и то, что он госпитализирован из-за проблем с алкоголем, – это вброс", – отметил Максимов.

Он не стал называть диагноз, но сказал, что речь идет о проблемах с желудком. Пока неизвестно, сколько глава региона пробудет в больнице.

Исполняющим обязанности главы региона назначен первый зампредседателя правительства Виталий Махалов. Максимов подчеркнул, что назначение связано с командировкой, а не госпитализацией главы региона.

"Всегда на период отсутствия главы региона, в том числе с целью командировки, назначается исполняющий его обязанности", – уточнил пресс-секретарь.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что главу Республики Алтай госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии из-за проблем с алкоголем. Якобы ему диагностировали обострение гастродуоденита.

В среду, 29 января, Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства.

Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Олега Николаева. Он является депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика