Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Европейские ученые заявили, что коронавирусная инфекция может спровоцировать нейродегенеративные заболевания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе BioRxiv.
Ученые из Германии и Франции провели собственное исследование, в ходе которого выяснили, что с помощью органоида головного мозга, созданного посредством 3D-технологий, коронавирус воздействует на нейроны кортикальных колонок.
"Мы использовали 3D-органоиды человеческого мозга в качестве экспериментальной системы для изучения COVID-19 и установили неожиданное воздействие SARS-CoV-2 на нейроны человека, похожее на нейродегенерацию", – сообщили специалисты.
При этом биологи подчеркнули, что коронавирусная инфекция не способна на репликацию в центральной нервной системе человека.
Ранее руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов заявил, что коронавирус вызывает не одно заболевание, а целый "букет", что делает его уникальным. Он отметил, что медики, лечащие пациентов с COVID-19, ведут "бой с тенью".
Громов пояснил, что болезнь протекает своеобразно – коронавирус начинается как обычная респираторная вирусная инфекция, а затем продвигается в легкие человека, и у пациента развивается дыхательная недостаточность.
В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.
Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови
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