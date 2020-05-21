Вирусолог рассказал, как рост человека влияет на риск заражения COVID-19

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал Москве 24 о связи роста человека с возможностью заражения COVID-19. По его словам, люди высокого роста менее подвержены заражению коронавирусом.

Он уточнил, что важную роль играют обстоятельства, в которых находится потенциальный зараженный. По словам специалиста, вирус в определенных условиях может распространяться на расстояние более двух метров, по мнению ВОЗ считающееся безопасным.



Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Если человек кашляет и громко разговаривает, тогда вирус может распространяться на несколько метров. Это может быть 5–6 метров. Если мы смотрим моделирование в салоне самолета, то уже неоднократно доказано, что возбудители распространяются на несколько метров, а не только на два метра. Таково распространение респираторных инфекций. COVID-19 здесь не является исключением.

Викулов также пояснил, почему люди более высокого роста менее подвержены заражению коронавирусом. Он считает, что клетки вируса посредством воздушно-капельной передачи не летят вверх, а быстро оседают на поверхностях.



Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Когда человек более высокого роста, у него меньше риск заразиться, так как воздушно-капельный механизм инфекции означает, что эти частицы летят не вверх, а горизонтально. Далее падают на землю, на пол, если это происходит в помещении. Поэтому чисто физически капли не могут достигнуть полости носа, рта и слизистых оболочек высокого человека, если не такого же роста тот, кто чихает, кашляет, при этом являясь заболевшим.

Ранее американские ученые сделали компьютерное моделирование движения частиц слюны в воздухе. Оно показало, что ветер разной интенсивности может разнести их на шесть метров за полторы секунды.

Как говорится в научном журнале Physics of Fluids, облако из частиц может затронуть людей разного роста. При этом для тех, кто ниже, риск выше, так как они находятся на пути оседания. Предыдущие исследования показали, что вирус передается в основном воздушно-капельным путем.