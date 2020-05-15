Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:58

Врачи оценили риск заражения COVID-19 от прохожего на улице

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заразиться коронавирусной инфекцией от прохожего на улице можно, но риск минимален. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрошенных врачей.

"Если два человека стоят и разговаривают без масок, а через пять минут в закрытом помещении в этом месте пройдет третий, то он действительно может получить какое-то количество вируса", – рассказала врач-инфекционист Екатерина Степанова.

Специалист отметила, что в этом случае доза вируса, попавшего в организм, будет недостаточной для того, чтобы заболеть.

Похожую точку зрения озвучил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. По его словам, невысокий риск заражения на улице обусловлен несколькими факторами.

"Ветер очень сильно разбавляет вирус. Дыхательные капли в таком случае намного быстрее высыхают, и коронавирус деактивируется", – рассказал Ларичев.

Накануне эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании заявили, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора. Минутное общение может привести к образованию не менее тысячи речевых капель с частицами COVID-19. Согласно заявлениям ученых, капли с вирусом могут оставаться в воздухе более 8 минут после разговора.

В ВОЗ ранее рассказали, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной.

Сколько коронавирус живет в организме и от чего это зависит

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать