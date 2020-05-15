Врачи оценили риск заражения COVID-19 от прохожего на улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заразиться коронавирусной инфекцией от прохожего на улице можно, но риск минимален. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрошенных врачей.
"Если два человека стоят и разговаривают без масок, а через пять минут в закрытом помещении в этом месте пройдет третий, то он действительно может получить какое-то количество вируса", – рассказала врач-инфекционист Екатерина Степанова.
Специалист отметила, что в этом случае доза вируса, попавшего в организм, будет недостаточной для того, чтобы заболеть.
Похожую точку зрения озвучил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. По его словам, невысокий риск заражения на улице обусловлен несколькими факторами.
"Ветер очень сильно разбавляет вирус. Дыхательные капли в таком случае намного быстрее высыхают, и коронавирус деактивируется", – рассказал Ларичев.
Накануне эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании заявили, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора. Минутное общение может привести к образованию не менее тысячи речевых капель с частицами COVID-19. Согласно заявлениям ученых, капли с вирусом могут оставаться в воздухе более 8 минут после разговора.
В ВОЗ ранее рассказали, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной.
Сколько коронавирус живет в организме и от чего это зависит
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