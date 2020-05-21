Ученые признали дистанцию в два метра при COVID-19 небезопасной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Американские ученые сделали компьютерное моделирование движения частиц слюны в воздухе.

В результате оно показало, что ветер разной интенсивности может разнести их на шесть метров за полторы секунды.

Как говорится в научном журнале Physics of Fluids, облако из частиц может затронуть людей разного роста. При этом для тех, кто ниже риск выше, так как они находятся на пути оседания. Предыдущие исследования показали, что вирус передается в основном воздушно-капельным путем.

Ученые финского университета Аалто ранее смоделировали, как частицы коронавируса распространяются в помещении при кашле и сколько времени находятся в воздухе.

Исследователи пришли к выводу, что облако частиц распространяется дальше местонахождения кашляющего, а на его ослабевание уходит несколько минут.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для того чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно держать дистанцию в полтора-два метра.