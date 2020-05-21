Ученые объяснили высокую смертность среди мужчин от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У мужчин с тяжелой формой COVID-19 вырабатывается меньше защитных белков. К такому выводу пришли китайские ученые, которые исследовали плазму примерно 300 человек. Об этом сообщает газета "Известия".
Как отмечается, специалисты хотели выявить различия у мужчин и женщин при выработке антител IgG к SARS-CoV-2. Оказалось, что концентрация этих иммуноглобулинов, появляющихся в крови примерно через две недели с момента заражения, у пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19 практически не зависит от пола.
А вот у тяжелых пациентов разница оказалась существенной: у женщин на 3–5-й неделе заболевания их было в среднем на четверть больше.
Как ранее рассказала директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, смертность среди пациентов с коронавирусом, у которых есть нарушения обмена веществ, в несколько раз выше, чем у людей без таких заболеваний. Она отметила, что в группе риска пациенты с эндокринопатиями – с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: