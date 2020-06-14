Психолог назвала способы побороть страх заразиться COVID-19

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Стало известно, какими способами можно побороть страх заразиться COVID-19. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова в интервью РИА Новости.

Так, по словам специалиста, страх заразиться вирусом в период снятия ограничительных мер является нормальной реакцией любого человека.

"Главное – не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе", – пояснила Юсупова.

Эксперт посоветовала разобраться, что именно вызывает опасения. После этого следует сократить число ситуаций, которые могут вызвать у человека чувство стресса. Кроме того, важно помнить о личной гигиене, а также носить средства индивидуальной защиты.

"Также важно отдавать себе отчет в том, что другие не обязательно испытывают те же страхи", – отметила психолог.

Она добавила, что для сокращения возможности приобретения новых страхов, связанных с COVID-19, стоит уменьшить просмотр информационного контента по данный теме.

"Относитесь к себе бережно и не добавляйте себе дополнительный стресс от просмотра очередных разоблачающих теорий", – резюмировала Юсупова.

Ранее биолог Анча Баранова перечислила скрытые признаки коронавируса. Она отмечала, что слово "бессимптомное" в контексте течения COVID-19 не имеет никакого смысла.