Ученые заявили о возможности развития новой болезни на фоне COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Коронавирусная инфекция может привести к развитию другого заболевания. Так, ученые из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений заявили, что COVID-19 повышает риск развития у пациентов диабета.
Специалисты провели ряд исследований, в результате которых было подтверждено, что наличие диабета усугубляет течение коронавируса у пациентов, передает РИА Новости.
В то же время выяснилось, что COVID-19 способствует развитию этого заболевания у тех пациентов, которые до выявления у них коронавируса им не страдали.
Уточняется, что в некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения. Исследователи установили, что обеспечивающий проникновение коронавируса в организм протеин АСЕ-2 также может оказывать воздействие на органы, которые отвечают за метаболизм глюкозы.
В то же время данных о том, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после излечения от коронавируса, пока нет. Также остается неясным, является ли развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет новой формой болезни или классифицируется ранее известными.
Ранее биолог перечислила скрытые признаки коронавируса. Анча Баранова рассказала, что заболевший COVID-19 может не ощущать снижения функции почек. Определить данный показатель поможет анализ крови на клубочковую фильтрацию.
Специалист также подчеркнула возможность незаметного течения коронавируса у беременных. При этом она посоветовала таким пациентам не заниматься специальной проверкой органов на симптомы COVID-19.
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