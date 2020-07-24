В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не исключил, что все ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты в феврале 2021 года.

Он подчеркнул, что Россия сейчас движется курсом, согласно которому возвращение к нормальной жизни планируется именно в такие сроки. Он отметил, что в ведомстве стремятся к достижению формирования популяционного иммунитета к COVID-19.

"Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", – заявил Мурашко.

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что в России наблюдается один из самых низких показателей смертности от коронавируса. Он подчеркнул, что летальность в РФ составила 1,62%. В то же время Мурашко отметил, что каждая жизнь дорога, в связи с чем российские медики продолжают работать в круглосуточном режиме.

Касаясь вопроса прививания населения от коронавируса, он рассказал, что граждане из группы риска по COVID-19 могут получить вакцину уже в августе 2020 года. В настоящий момент, по словам главы Минздрава, категории пока уточняются.

За последние сутки в России зарегистрировали 5 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 за все время развития пандемии в РФ составило 800 849 человек. Из них 588 774 пациента выздоровели от коронавируса, 13 046 – скончались.