Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось более чем на 20%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в столице подтвердили 645 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

За месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в городе держится уже более трех недель.

50,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% – от 46 до 65 лет, 9,3% – от 66 до 79 лет, 4,3% – старше 80 лет, 6,2% – дети.

По данным Росстата, в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,09 на 100 тысяч человек. Это 26-е место среди субъектов страны.

В России за 24 часа подтвердили 5 811 случаев COVID-19. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 800 849 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, за сутки – 154. Выздоровели за сутки 8 444 человека, за все время – 588 774 человека.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

