Москва занимает 26-е место по количеству новых случаев коронавируса

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В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,09 на 100 тысяч человек, следует из данных Росстата.

Отмечается, что это 26-е место среди субъектов страны. За последние сутки в Москве зарегистрировали 645 случаев коронавирусной инфекции.

В России за 24 часа подтвердили 5 811 случаев COVID-19. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 800 849 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, за сутки – 154. Выздоровели за сутки 8 444 человека, за все время – 588 774 человека.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

