За сутки в России подтвердили 5 811 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 5 811 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них в 25,4% случаев не было клинических проявлений.

COVID-19 зафиксировали в 84 регионах страны. На Москву пришлось 645 случаев, на Свердловскую область – 248, Ханты-Мансийский АО – 196, Нижегородскую область – 194, Санкт-Петербург – 181, Иркутскую область – 171, Мурманскую область – 170, Ямало-Ненецкий АО – 158, Алтайский край – 146, Московскую область – 143.

В Красноярском крае зарегистрировали 134 новых пациента, в Ставропольском крае – 131, в Хабаровском крае – 130, в Ростовской области – 122, в Челябинской области – 121, в Омской области – 115, в Оренбургской области и Приморском крае – по 112, в Ульяновской области – 110, в Новосибирской области – 105, в Тюменской области – 100, в Саратовской области – 94, в Краснодарском крае – 90.

На Воронежскую область пришлось 88 новых случаев, на Волгоградскую область – 86, на Пермский край – 71, Архангельскую область – 68, Кемеровскую область – 67, Сахалинскую область – 65, Кировскую область – 55, Республику Коми – 53, Ивановскую область – 50, Томскую область и Республику Саха (Якутия) – по 49.

В Псковской области зафиксировано 48 новых случаев, в Ленинградской области – 45, Пензенской области – 44, Курганской области – 43, Чувашии и Самарской области – по 42, Ярославской области – 41, в Дагестане – 40, Белгородской и Тамбовской областях – по 39, в Бурятии и Камчатском крае – по 38, в Тульской области и Башкирии – по 37.

На Рязанскую область, Республику Алтай и Тыву пришлось по 36 случаев, на Курскую область – 35, Мордовию – 34, Владимирскую область – 33, Татарстан – 31, Астраханскую область – 30, Калмыкию и Удмуртию – по 29, Карелию и Амурскую область – по 28, Тверскую область и Ингушетию – по 27, на Вологодскую область, Адыгею, Республику Марий Эл и Крым – по 26, на Калужскую область – 24, на Брянскую область и Карачаево-Черкесию – по 23.

В Орловской области зарегистрировали 22 новых пациента, в Хакасии – 20, в Смоленской области – 19, Новгородской области – 18, Северной Осетии – 16, Кабардино-Балкарии – 15, Забайкальском крае – 14, Калининградской области, Чечне и Магаданской области – по 13, в Костромской и Липецкой областях – по 12, Севастополе – 6, Еврейской АО – 2 и в Ненецком автономном округе – 1.

Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском автономном округе, Московской области, Москве, Калужской области, Кабардино-Балкарии, Брянской, Смоленской и Липецкой областях.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 800 849 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исхода, за сутки – 154. Выздоровели за сутки 8 444 человека, за все время – 588 774 человека.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

