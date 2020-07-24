В России один из самых низких показателей смертности от COVID-19 – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Летальность составила 1,62%, но мы дорожим каждой жизнью, поэтому российские медики продолжают работать в круглосуточном режиме", – отметил министр.
Он также добавил, что для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией прошли обучение 1,5 миллиона медиков. По его словам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах сохраняются разные ограничения.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 5 811 случаев коронавирусной инфекции. Из них в 25,4% случаев не было клинических проявлений. В Москве от коронавируса вылечились более 173,8 тысячи человек.
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