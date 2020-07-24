В России один из самых низких показателей смертности от COVID-19 – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"

В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Летальность составила 1,62%, но мы дорожим каждой жизнью, поэтому российские медики продолжают работать в круглосуточном режиме", – отметил министр.

Он также добавил, что для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией прошли обучение 1,5 миллиона медиков. По его словам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах сохраняются разные ограничения.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 5 811 случаев коронавирусной инфекции. Из них в 25,4% случаев не было клинических проявлений. В Москве от коронавируса вылечились более 173,8 тысячи человек.