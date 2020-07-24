Более 7 тыс москвичей прошли онлайн-тест на возможность стать донором крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более семи тысяч москвичей за месяц прошли онлайн-тест на возможность стать донором крови, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой, – ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что горожане могут сдать кровь в двух подразделениях Центра крови имени О. К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови при многопрофильных медорганизациях.

Во всех помещениях регулярно проводятся дезинфекция и санитарная обработка поверхностей, для процедур используются одноразовые материалы. Также врачи рекомендуют донорам записываться на сдачу крови заранее, чтобы избежать большого скопления людей.

Ранее в приложении "Моя Москва" стала доступна функция, с помощью которой выздоровевшие от COVID-19 горожане могут записаться на сдачу плазмы. Для записи нужно зайти в раздел "Медицина" и нажать кнопку "Начать". Чат-бот предложит выбрать нужное из списка услуг, среди которых есть новый пункт "Стать донором плазмы". При переходе появится информационное сообщение о том, что пользователи, переболевшие COVID-19, могут помочь другим пациентам.

Стать донором может человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Тем, кто выздоровел от COVID-19 и хочет сдать плазму крови, нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы.

В столице в настоящий момент заготовлено более тонны плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов. Донорами крови стали 1 788 человек, которые ранее переболели коронавирусом. 215 из них сдали плазму повторно.

