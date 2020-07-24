В Москве от коронавируса вылечились более 173,8 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровели еще 462 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, медики после лечения проводят специальные исследования.

Тем, кто выздоровел от COVID-19 и хочет сдать плазму крови, нужно обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы.

Ранее Ракова заявляла, что в столице проведено масштабное исследование распространения COVID-19 из числа людей, близко контактировавших с пациентами с коронавирусом.

В столице с 16 июля доступна электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. Слоты рассчитаны на две недели вперед.

