Новый способ диагностирования COVID-19 нашли медики из России

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Диагностировать пневмонию с признаками коронавируса медикам из Бурятии помогает искусственный интеллект, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

"Теперь диагностику заболеваний могут проводить по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта. Оборудование разработано лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка", – говорится в сообщении.

В основе модели – нейросеть, обученная на 10 тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображений. Оборудование помогает обнаружить воспаления и определить вероятность того, что это COVID-19, что позволяет врачам быстрее ставить диагнозы. Производительность модели – 150 исследований в день, а точность превышает 90%.

По словам специалистов, позже оборудование можно будет использовать для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 114 тест-систем, необходимых для диагностики коронавирусной инфекции.