Мишустин подписал документ о выделении более 34 млрд руб для выплат на детей от 3 до 7 лет

Фото: POOL/ТАСС/Евгений Биятов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о выделении свыше 34 миллиардов рублей для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом информирует официальный сайт правительства РФ.
Ранее стало известно, что Минтруд занимался подготовкой проекта о дифференцированном пособии для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В ведомстве поясняли, что среднедушевой доход не во всех семьях вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере.
"Более 34,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – подтвердили в пресс-службе кабмина.
29 августа правительство выделило средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Сообщалось, что субсидии на софинансирование расходов предоставит Минтруд.
Так, пособие могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.
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