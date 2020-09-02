Мишустин подписал документ о выделении более 34 млрд руб для выплат на детей от 3 до 7 лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о выделении свыше 34 миллиардов рублей для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом информирует официальный сайт правительства РФ.

Ранее стало известно, что Минтруд занимался подготовкой проекта о дифференцированном пособии для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В ведомстве поясняли, что среднедушевой доход не во всех семьях вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере.

"Более 34,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – подтвердили в пресс-службе кабмина.

29 августа правительство выделило средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Сообщалось, что субсидии на софинансирование расходов предоставит Минтруд.

Так, пособие могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц возможно оформить 50 процентов детского прожиточного минимума по региону.