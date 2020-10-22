Ученые нашли человеческие гены для защиты от рака

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Группа канадских палеогенетиков выявила фрагменты человеческого ДНК, которые могут активировать мощный иммунный ответ в борьбе с раковыми клетками. Об этом сообщается в журнале Nature.

Исследование провели в Онкологическом центре принцессы Маргарет в Торонто. Специалисты нашли древние элементы, которые теоретически можно реактивировать.

"Как геномные археологи мы решили определить функцию этих реликтов ДНК и обнаружили, что при определенных условиях их можно реактивировать и стимулировать нашу иммунную систему", – заявил доктор Даниэль Де Карвалью.

При повторном "запуске" древних фрагментов возникают двухцепочечные РНК, которые организм воспринимает как маркеры вирусной инфекции. Как следствие, провоцируется врожденный иммунный ответ.

При этом онкологические клетки в ответ производят больше фермента ADAR1, который разрушает новые цепочки РНК. Однако исследователи видят перспективу терапии в подавлении действия фермента.

Чешские и швейцарские биологи ранее установили механизмы, которые позволяют клеткам восстанавливать теломеры – молекулы, защищающие ДНК от повреждения. Исследователи выяснили, что особую роль в этом процессе играют молекулы РНК.

