Ученые нашли человеческие гены для защиты от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Группа канадских палеогенетиков выявила фрагменты человеческого ДНК, которые могут активировать мощный иммунный ответ в борьбе с раковыми клетками. Об этом сообщается в журнале Nature.
Исследование провели в Онкологическом центре принцессы Маргарет в Торонто. Специалисты нашли древние элементы, которые теоретически можно реактивировать.
"Как геномные археологи мы решили определить функцию этих реликтов ДНК и обнаружили, что при определенных условиях их можно реактивировать и стимулировать нашу иммунную систему", – заявил доктор Даниэль Де Карвалью.
При повторном "запуске" древних фрагментов возникают двухцепочечные РНК, которые организм воспринимает как маркеры вирусной инфекции. Как следствие, провоцируется врожденный иммунный ответ.
При этом онкологические клетки в ответ производят больше фермента ADAR1, который разрушает новые цепочки РНК. Однако исследователи видят перспективу терапии в подавлении действия фермента.
Чешские и швейцарские биологи ранее установили механизмы, которые позволяют клеткам восстанавливать теломеры – молекулы, защищающие ДНК от повреждения. Исследователи выяснили, что особую роль в этом процессе играют молекулы РНК.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: