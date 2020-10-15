Ученые выяснили, как клетки защищаются от рака и старения

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Чешские и швейцарские биологи установили механизмы, которые позволяют клеткам восстанавливать теломеры – молекулы, защищающие ДНК от повреждения. Подробности раскрывает журнал Nature.

Как наконечник на шнурке предотвращает его истирание, так же участки ДНК, которые называются теломерами, образуют защитные колпачки на концах хромосом, отметили специалисты.

По их словам, с возрастом по мере деления клеток теломеры у человека укорачиваются, и их защитная функция снижается. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться. Чаще всего это связано с процессами старения и возрастными заболеваниями, а также при онкологии.

Учение выяснили, что занять свое строго определенное место теломерам помогает молекула РНК, называемая TERRA.

Эту молекулу открыли в 2007 году в лаборатории Лингнера. Она принадлежит к классу некодирующих РНК, которые не транслируются в белки, а функционируют как структурные компоненты хромосом.

Визуализируя ее под микроскопом, исследователи поняли, что для доставки ее к теломерам решающее значение имеет конкретный участок РНК, а когда молекула достигает вершины хромосом, ее связь с теломерами регулируется белком RAD51. Известно, что он участвует в восстановлении поврежденных молекул ДНК.

Как выяснилось, этот белок также помогает TERRA прикрепляться к теломерной ДНК, образуя так называемую гибридную молекулу РНК-ДНК. Причем оказалось, что короткие теломеры привлекают TERRA гораздо эффективнее, чем длинные.

"TERRA и RAD51 помогают предотвратить случайную потерю или укорочение теломер. Это важная функция", – заявляют исследователи.

Ранее стало известно, что ученые из Австралии и Великобритании построили модель, которая впервые объясняет происхождение всех тяжелых элементов во Вселенной.

