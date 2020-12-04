Назван неожиданный симптом рака у мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Постоянную боль в спине назвали необычным симптомом прогрессирующего рака простаты. Об этом сообщает издание Express.

Специалисты отметили, что онкологическое заболевание изначально мало выдает себя и его можно спутать с возрастным увеличением простаты, однако по мере развития болезни проявляются дополнительные симптомы.

Из-за рака может ощущаться боль в области спины и бедер, вызванная вторичным раком костей, предупредили медики. По их словам, боль постоянно растет с течением времени, и в итоге пострадавший может лишиться способности передвигаться из-за ослабления костей.

Более характерными симптомами для рака простаты, отметили эксперты, считаются затрудненное и частое мочеиспускание или кровь в моче.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) ранее назвали новый симптом, характерный для двух видов рака, а также ряда других болезней. По словам экспертов, следует присмотреться к язвам во рту, которые не заживают продолжительное время.

