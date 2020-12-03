Медики назвали симптом двух видов рака

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты назвали новый симптом, характерный для двух видов рака, а также ряда других болезней. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).
Специалисты отметили, что следует обратиться к врачу, если во рту появились болезненные язвы, которые не заживают несколько недель.
По словам челюстно-лицевого хирурга Кэрри Ньюлендс, рак полости рта зачастую встречается именно среди молодых людей и женщин в результате передачи половым путем. Данный вид онкозаболевания нередко вызывает вирус папилломы человека. Также, считают специалисты, язвы во рту могут сигнализировать о раке шейки матки.
Кроме того, в статье отмечается, что повредить полость рта может неправильное использование зубной щетки, трение, ожоги. Также язвы во рту могут быть признаком аутоиммунных заболеваний, герпеса, болезни Крона, красного плоского лишая и дефицита железа.
Ранее гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о новом симптоме рака поджелудочной железы, который может наблюдаться на ранних стадиях заболевания. Об опасном недуге может говорить диабет, диагностированный у пациента, соблюдающего правила здорового образа жизни.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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