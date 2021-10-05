В Японии обнаружили новый вирус, вызывающий инфекционные заболевания

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В Японии обнаружили ранее неизвестный вирус, вызывающий инфекцию и острую лихорадку, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В период с 2014 по 2020 год у семи пациентов обнаружили инфекцию, которая характеризовалась лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови. При этом летальных исходов зафиксировано не было.

Началось все с того, что в 2019 году на острове Хоккайдо в больницу попал мужчина с лихорадкой и болью в ноге. Врачи думали, что его укусил клещ во время прогулки в лесу. Через год госпитализировали еще одного мужчину с укусом клеща. У него выявили те же симптомы.

Ученые перепроверили образцы крови, взятые в 2014 году, и выявили похожие симптомы. Затем специалисты попытались выявить источник вируса и обнаружили антитела к нему у пятнистых оленей и енотов, а РНК самого вируса – у трех основных видов клещей острова Хоккайдо. Специалисты назвали его вирусом Йезо (YEZV), ссылаясь на древнее историческое название острова Хоккайдо. Сейчас ученые планируют отследить распространение вируса.

В Китае уверены, что человечество обязательно столкнется в будущем с новым вирусом X. Характеристики возможного вируса никому не известны, однако, по словам экспертов, он может возникнуть в любое время и в любом месте.

Ученые считают, что миру нужно объединить усилия уже сейчас. В частности, они предложили работать по принципу "четырех C" – cooperation (сотрудничество), competition (соперничество), communication (обмен информацией) и coordination (координация).

Самым важным из вышеуказанных принципов назван обмен информацией.