В Китае предсказали вспышку нового вируса и призвали мир к взаимодействию для борьбы с ним

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Фото: depositphotos/peshkova
Человечество обязательно столкнется в будущем с новым "вирусом X", заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, выступая на международном форуме науки и технологий.
По его словам, характеристики нового возможного вируса никому не известны, однако он может возникнуть в любое время и в любом месте. Поэтому, считает Фу, миру нужно объединить усилия уже сейчас. В частности, он предложил работать по принципу "четырех C" – cooperation (сотрудничество), competition (соперничество), communication (обмен информацией) и coordination (координация).
Самым важным из вышеуказанных принципов он назвал обмен информацией. По словам Фу, именно это позволило ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в сжатые сроки.
Специалист также отметил, что сейчас мир столкнулся не только с пандемией COVID-19, но и многими другими проблемами, включая инфодемию.
"Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", – приводит его слова РИА Новости.
В конце августа китайский регулятор предположил, что завоз коронавирусной инфекции в Ухань мог произойти через полуфабрикаты.
Также похожее предположение сделали и посетившие Ухань специалисты Всемирной организации здравоохранения. Они называли возможной версию возникновения COVID-19 через охлажденные продукты. Однако главной эксперты сочли другую версию – передачу вируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное.
Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР – эксперты
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