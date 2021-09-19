Дети в 4 странах заразились неизвестным вирусом из-за пандемии COVID-19 – СМИ

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Фото: depositphotos/peshkova
Врачи в Соединенных Штатах, Швейцарии, Великобритании и Японии зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) среди детей, сообщает BBC News.
Как рассказала изданию глава отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага, случаи заражения зафиксировали еще в апреле на фоне пандемии коронавируса.
По словам медика, COVID-19 повлиял на распространение респираторных синцитиальных вирусов, поскольку из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет.
"Наше отделение интенсивной терапии снова было перегружено, на этот раз не из-за COVID-19, а другого вируса", – сказала Ага.
В свою очередь заведующий отделением инфекционных болезней в одной из детских больниц Цюриха Кристоф Бергер рассказал, что для медиков в Швейцарии эпидемия нового вируса стала полнейшей неожиданностью.
"Нас это удивило. Мы знали, что стоит обратить на это внимание, но не предполагали, что случаев будет так много", – сказал Бергер.
Ранее медик и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как предостеречь детей от заболевания коронавирусной инфекцией. Специалист отметил, что учащиеся будут проходить обучение в очном формате, поэтому дети, которые не прошли вакцинацию, должны носить медицинские маски во время занятий.
Также он добавил, что педагогам обязательно нужно пройти вакцинацию. Такой шаг скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и подтолкнет подрастающее поколение к прививке.
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